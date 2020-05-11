ТОП-15 лучших беспроводных пылесосов для дома в соотношении цена-качество: рейтинг 2019-2020 года по…
Эпоха проводов и удлинителей, лежащих на полу удлинителей, постепенно уходит в прошлое: современные бытовые приборы освобождаются от ненужных деталей в пользу большей мобильности и автономности. Вот и привычные пылесосы тоже не остались…
ТОП-15 лучших антирадаров для автомобиля на сегодняшний день: рейтинг 2019-2020 года в соотношении…
Антирадары появились довольно давно. Многие автолюбители успели испытать их в деле и оценили их эффективность. Как показывает практика на сегодняшний день, с помощью этого устройство можно существенно сэкономить на оплате штрафов.…
Видеорегистратор Carcam: обзор автомобильных многофункциональных устройств и каким требованиям…
Автомобильные видеорегистраторы Carcam пользуются у потребителей популярностью благодаря качественной сборке, многофункциональности и отличным техническим характеристикам. Каждый покупатель найдет среди видеорегистраторов Carcam модель,…
ТОП-17 лучших проводных наушников: рейтинг 2019-2020 года (в том числе полноразмерных и…
Наушники стали незаменимым атрибутом в жизни большинства людей. Кто-то использует их для прослушивания музыки, кто-то для компьютерных игр, а для кого-то они являются важным спутником при занятиях спорта. Найти среди них оптимальное…
ТОП-12 лучших полноразмерных наушников: рейтинг 2019-2020 года и какую модель выбрать для музыки +…
Несмотря на огромную популярность миниатюрных наушников-вкладышей, полноразмерные модели (охватывающие и накладные) по-прежнему имеют множество поклонников. Подобные конструкции обычно могут сформировать более убедительную стереокартину,…
ТОП-10 лучших наушников-вкладышей: рейтинг 2019-2020 года и как выбрать модель с шумоподавлением для…
Итак, вы решили приобрести наушники для своего смартфона или иного устройства. И уже определились, что не желаете носить объемные накладные наушники на улице или в транспорте, а гарнитура нужна постоянно — и в дороге тоже. Тогда ваш…
Обзор ТОП-10 лучших наушников Samsung: технические характеристики, достоинства и недостатки, отзывы…
Компания Samsung выпускает технику высокого качества, в том числе и наушники. Ассортимент представлен десятками моделей, которые отличаются по дизайну и характеристикам. Устройства поддерживают широкий диапазон частот, что обеспечивает…
ТОП-10 наушников Marshall: обзор моделей, достоинства и недостатки, отзывы покупателей и…
Наушники Marshall – продукция английского бренда, популярного на рынке уже несколько лет. Известность этой гарнитуре принесла качественная сборка, глубокий звук и привлекательный дизайн. Все модели наушников Marshall позволяют…
Рейтинг ТОП-15 лучших наушников JBL: обзор моделей, отзывы покупателей и рекомендации, как выбрать…
Наушники JBL – гарнитура, производства одноименной американской компании. Она занимается выпуском акустической техники с 1946 года и занимает лидирующие позиции на рынке. Ассортимент наушников у фирмы достаточно широкий – от простых…
ТОП-18 лучших игровых наушников для компьютера с микрофоном: рейтинг 2019-2020 года и как выбрать…
Одна из важных составляющих в играх – звук. Он создает полную игровую картину мира, а в динамических играх позволяет вовремя отреагировать на опасности. Чтобы обеспечить полноценное удовольствие от компьютерной игры, важно правильно…